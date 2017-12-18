المخضرم ماسكيرانو يودع برشلونة ويتجه إلى الصين

يتجه الدولي الارجنتيني خافيير ماسكيرانو لترك فريقه برشلونة الإسباني والانتقال إلى فريق هيبي فورتشن الصيني حسب ما ذكرت شبكة "أي إس بي إن" يوم الإثنين.

وأشارت الشبكة الأميركية على موقعها الإلكتروني إلى أن النادي الصيني سيوقع عقداً مع ماسكيرانو لثلاث سنوات، وسيضاعف راتبه، في صفقة انتقال سيدفع لاتمامها مبلغ 10 ملايين يورو.

وكان ماسكيرانو قد ألمح مؤخرا إلى احتمال انتهاء علاقته ببرشلونة بعد ثمانية أعوام في صفوفه حقق خلالها عدد من الألقاب ومنها لقبي دوري أبطال أوروبا.

وانضم الأرجنتيني إلى النادي الكاتالوني قادما من ليفربول الانكليزي عام 2010، وهو يرتبط بعقد معه حتى يونيو 2019. وخاض أكثر من 200 مباراة بقميصه.

وسبق لماسكيرانو (33 عاما) أن أعلن انه سيتعزل اللعب على الصعيد الدولي بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان من المتوقع أن يشارك الأرجنتيني مع برشلونة حتى نهاية يناير 2018 موعد عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من الإصابة، والذي عادة ما يشكل مع جيرارد بيكيه ثنائي قلب الدفاع.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الكولومبي ييري مينا لاعب بالميراس البرازيلي، قد يكون من البدائل المحتملة بالنسبة إلى برشلونة للحلول بدلا من ماسكيرانو في حال رحيله.