برشلونة يمزق مرمى ديبورتيفو.. ويتفرغ لمهمة الكلاسيكو

وجه برشلونة إنذارا شديد اللهجة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، قبل مواجهتهما المرتقبة في كلاسيكو الكرة الإسبانية يوم السبت القادم، وذلك عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه ديبورتيفو لاكورونا يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر للبطولة.



وعزز برشلونة موقعه في صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.



وفرض برشلونة هيمنته على مجريات المباراة منذ البداية، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل عدد قياسي من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازمهم في أكثر من فرصة مؤكدة، خاصة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وقف القائم والعارضة حائلين دون نجاحه في هز الشباك، بالإضافة لإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 70،كما حرم الحكم الفريق الكتالوني من هدف صحيح في الشوط الأول.



وافتتح النجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله البرازيلي باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة 41 وعاد سواريز لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 47، فيما تكفل باولينيو بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 75.



ويسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه الريال، المنتشي بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية مؤخرا، في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة منافسه الأبيض.