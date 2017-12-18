رافينيا يعود بقميص برشلونة بعد غياب دام 8 أشهر

المصدر: برشلونة - أ ف ب

حصل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا على الضوء الاخضر الاثنين للعودة الى صفوف فريقه برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم بعد غياب ثمانية اشهر بسبب إصابة في الركبة.

ويغيب الدولي البرازيلي منذ الثاني من أبريل، وجاء في بيان للنادي الكاتالوني "حصل لاعب نادي برشلونة لكرة القدم رافينيا على الضوء الاخضر من الأطباء يوم الإثنين"، مضيفا "بعد جراحة عبر المنظار لتثبيت ركبته، عمل لاعب الوسط البرازيلي بجد للعودة إلى الملاعب".

ويتوقع ألا يعود رافينيا، 24 عاما، إلى الملاعب قبل السنة الجديدة، إذ لا يعتزم مدرب الفريق إرنستو فالفيردي المخاطرة بإشراكه على الفور.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 42 نقطة من 16 مباراة، ويخوض السبت الـ "كلاسيكو" التقليدي ضد ريال مدريد.

ورافينيا هو الشقيق الأصغر لتياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، علما أن تياغو اختار اللعب مع المنتخب الإسباني، على عكس شقيقه الذي يدافع عن ألوان البرازيل.