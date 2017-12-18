فيار يحمل الحكومة مسؤولية غياب إسبانيا عن المونديال

حمل الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني لكرة القدم، أنخيل فيار، الحكومة الإسبانية مسؤولية احتمالات عدم مشاركة منتخب البلاد الأول في بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا 2018، وذلك إذا اقتنع الاتحاد الدولي للعبة بوجود تدخل في العملية للانتخابية للمؤسسة التي كان يترأسها.



وقال فيار خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الإثنين، أكد خلاله أنه لا يحظى بأي تأثير على قرار الفيفا النهائي في هذا الصدد: أنفي بشكل قاطع أي تدخل من جانبي أو من قبل الاتحاد أو مجلس إدارته.



وكان الفيفا قد أرسل مؤخرا خطابا للاتحاد الإسباني حذره فيه من مغبة التدخلات الحكومية في العملية الانتخابية والتي قد تسفر عن إيقاف الاتحاد واستبعاده من جميع البطولات، بما فيها المونديال القادم.



وأضاف فيار قائلا: علينا أن نسأل لماذا لا تحدث هذه الصراعات في ألمانيا أو إيطاليا أو المملكة المتحدة، الإجابة هي أن السلطات الحكومية تحترم استقلال اتحاداتها.



وجرد فيار من سلطاته كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم في يوليو الماضي بعدما بدأ القضاء الإسباني في تحريك دعوى ضده على خلفية مزاعم ارتكابه لجرائم خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد، وذلك بعد انتخابه لولاية جديدة.