مانشستر سيتي يناقش تمديد عقد مدربه غوارديولا

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يعتزم مناقشة تجديد عقد المدير الفني بيب غوارديولا عقب نهاية الموسم الجاري.



وذكرت صحيفة "غارديان" أنه رغم انتهاء عقد غوارديولا الحالي ، ومدته ثلاثة أعوام في عام 2019 يرى مسؤولو النادي أن المدرب البالغ من العمر 46 عاما قد يمثل حقبة طويلة المدى ربما تقارب التي حققها السير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد.



ورفع السيتي عدد انتصاراته المتتالية إلى 16 بالفوز على توتنهام 4 - 1 يوم السبت ، وواصل تفوقه بفارق 11 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأشارت صحيفة غارديان إلى أن مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لا يتوقع أن يعادل غوارديولا رقم فيرغسون ، المتمثل في البقاء بتدريب مانشستر يونايتد طوال 26 موسما ، وإنما يثق في قدرة غوارديولا على تمثيل حقبة طويلة وناجحة في تدريب الفريق ربما تستمر عشرة أعوام على الأقل.



وكان نجم غوارديولا قد لمع في سماء التدريب إثر الإنجازات التي حققها مع برشلونة وكذلك بايرن ميونخ الألماني ، قبل أن يتولى تدريب السيتي في 2016 .



ولم يحقق السيتي أي ألقاب خلال موسمه الأول تحت قيادة غوارديولا ، ولكن الفريق حقق بداية رائعة في الموسم الحالي حيث لم يتلق أي هزيمة طوال 18 مباراة حتى الآن في الدوري الممتاز وحقق خلالها 17 انتصارا ، كما تأهل لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ودور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.