مودريتش يمثل أمام القضاء الإسباني في يناير

المصدر: بلغراد - د ب أ

يمثل نجم كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني أمام القضاء الإسباني في 2018 لاتهامه بالتهرب الضريبي، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "24 ساتا" التي تصدر بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مسؤول قضائي، أن مودريتش وزوجته فانيا سيمثلان أمام القضاء في مطلع يناير المقبل بعد قبول المحكمة للاتهامات الموجهة إليهما.

ووجه ممثلو الادعاء في إسبانيا اتهامات إلى مودريتش وزوجته بالتهرب من سداد ضرائب تبلغ 870 ألف و729 يورو.

وقبل القاضي في مدينة ألكوبينداس شمال العاصمة الإسبانية مدريد هذه الاتهامات وقرر التحقيق فيها.

وفي وقت سابق من العام الحالي، مثل مودريتش أمام محكمة كرواتية للشهادة ضد زدرافكو ماميتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي للعبة والمتهم في قضايا فساد حيث وجهت إلى ماميتش وقتها اتهامات بالاستيلاء على 116 مليون كونا كرواتية.