أتليتكو مدريد يشكو برشلونة إلى "فيفا" بسبب غريزمان

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم ثلاثاء أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم قرر تقديم شكوى ضد نظيره برشلونة أمام الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بسبب اتصالات النادي الكتالوني باللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان تمهيدا للتعاقد معه.



وكان جوزيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد التقى في الفترة الماضية مع عائلة غريزمان حول مأدبة غداء في برشلونة، موضحة أن والدي غريزمان وشقيقته مود المكلفة العلاقات الصحافية حضروا عن العائلة.

وأكدت الصحيفة الرياضية التي تتخذ من مدينة برشلونة مقرا لها، أن الهدف من هذا اللقاء كان لوضع اللمسة النهائية على اتفاق يحظى بموافقة المهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما، ويقضي بانتقاله الى صفوف النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.



وكان غريزمان قد مدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو الماضي حتى 2022، مما يدعم موقف النادي المدريدي بشكل كبير في شكواه أمام الفيفا.



وينظر أتلتيكو مدريد إلى محاولات برشلونة في ظل تربع الأخير على صدارة الدوري الإسباني فيما يحتل هو المركز الثاني باعتبارها شكلا من أشكال زعزعة استقراره وإبعاده عن المنافسة.





