الشرطة توقف عنصرياً هاجم رحيم ستيرلينغ

أعلنت الشرطة الثلاثاء توقيف شخص في إطار تحقيق تقوم به إثر تقارير عن تعرض لاعب رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاعتداء ذي خلفية عنصرية.

وقالت شرطة مدينة مانشستر في بيان أن شخصا يبلغ من العمر 29 عاما أوقف صباح يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، بشبهة ضلوعه في اعتداء ذي خلفية عنصرية، وهو الآن في عهدة الشرطة للاستجواب. الملف يتم التعامل معه كجريمة كراهية.

وبحسب التقارير، وقع الاعتداء لدى وصول اللاعب ذي البشرة السمراء الى استاد الاتحاد التابع لفريقه السبت، قبيل المباراة ضد توتنهام (4-1) والتي سجل خلالها المهاجم الدولي هدفين، وذلك ضمن المرحلة الـ 18 من منافسات الدوري.

وأفادت صحيفة "صنداي تلغراف" أن شخصا بدا أنه كان ينتظر وصول اللاعب البالغ 23 عاما إلى ملعب التدريب التابع للنادي، والملاصق للملعب الرئيسي. ولدى خروجه من سيارته، قام الشخص بركل ستيرلينغ وتوجيه إهانات عنصرية له، بحسب الصحيفة.

وبرز ستيرلينغ هذا الموسم، ففي ظل هيمنة سيتي على الدوري الممتاز وابتعاده في الصدارة بفارق 11 نقطة عن غريمه مانشستر يونايتد الثاني، سجل اللاعب 15 هدفا في كل المسابقات.