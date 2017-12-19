بوستيكوغلو يتولى تدريب يوكوهاما الياباني

أعلن نادي يوكوهاما اف مارينوس الياباني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين مدرب منتخب أستراليا السابق أنجي بوستيكوغلو ، مديرا فنيا للفريق اعتبارا من بداية الموسم المقبل للدوري الياباني.
وقاد بوستيكوغلو (52 عاماً) المنتخب الأسترالي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا إثر الفوز على الهندوراس في الملحق الفاصل ، وأعلن استقالته من تدريب أستراليا في 21 نوفمبر الماضي.
وقبل إعلان استقالته ، كان بوستيكوغلو قد أبدى استياءه من افتقاده لأجواء المنافسات الأسبوعية التي يتمتع بها مدربو الأندية في مسابقات الدوري.
وقال بوستيكوغلو في بيان نشره موقع نادي يوكوهاما على الإنترنت: سعيد للغاية بالانتقال للعمل في اليابان والعودة لكرة قدم الأندية.
واضاف: تدريب يوكوهاما اف مارينوس سيشكل تحديا كبيرا وأتطلع بحماس للعمل مع لاعبي الفريق وخاصة الشبان منهم ، من أجل تحقيق النجاح.
ويستهل يوكوهاما ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الياباني ، مشواره في الموسم الجديد في أواخر فبراير المقبل. وقال كويتشيرو فوروكاوا رئيس النادي الياباني إنه واثق من أن بوستيكوغلو هو الخيار الأمثل لدفع الفريق إلى الأمام.