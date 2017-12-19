سيتي يمدد عقد دي بروين.. ويضاعف راتبه الأسبوعي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اقترب من التوصل لاتفاق بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع لاعب وسط منتخب بلجيكا كيفن دي بروين.



ووقع دي بروين (26 عاما) عقدا لمدة ست سنوات عند انضمامه من فولفسبورج في صفقة قياسية للنادي قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني في 2015 لكن عقده الجديد سيستمر إلى 2024 وفقا للتقارير.



وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن راتب دي بروين سيتضاعف ليحصل على 200 ألف جنيه في الأسبوع إضافة لسلسلة من الحوافز.



ويرغب ملاك سيتي في مكافأة دي بروين على أدائه الرائع هذا الموسم خلال مسيرة قياسية في الدوري تضمنت 16 انتصارا متتاليا.



وقال اللاعب البلجيكي قبل فوز سيتي 4-1 بملعبه على توتنهام يوم السبت: ليس لدي أي نية للذهاب لأي مكان آخر وأنا مستمتع بوجودي في هذا المشروع وتقديم هذه النوعية من كرة القدم.



ويتصدر سيتي الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ويحل ضيفا على ليستر سيتي في الدور الخامس لكأس رابطة الأندية الانجليزية اليوم الثلاثاء ويواجه بازل السويسري في دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا في فبراير.



وأضاف دي بروين: الفريق يسير في الطريق الصحيح وهذا مهم أيضا. اتخذت القرار الصحيح بالذهاب إلى سيتي وأسرتي لديها الشعور نفسه لذا فإن كل شيء جيد.



وأحرز لاعب تشيلسي السابق، الذي ساعد بلجيكا على التأهل لكأس العالم العام القادم في روسيا، ستة أهداف في الدوري هذا الموسم وصنع ثمانية.



وقالت إندبندنت إن من المتوقع أن يتوصل سيتي أيضا لاتفاق من أجل توقيع عقد جديد مع لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو (32 عاما) الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، كما قطع خطوات نحو ابرام تعاقد جديد مع البرازيلي الآخر غابرييل جيسوس البالغ عمره 20 عاما.