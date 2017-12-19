مويز: أستطيع تدريب أي فريق في العالم

قال ديفيد مويز مدرب ويست هام يونايتد إنه يملك الإمكانيات التي تجعله يتولى قيادة أي فريق في العالم وسيحاول إثبات جدارته بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الجاري.



وقضى المدرب الأسكتلندي 11 عاما في إيفرتون قبل خوض تجربة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد كما عمل مدربا لريال سوسيداد وسندرلاند قبل تعيينه لقيادة ويست هام في نوفمبر بعد إقالة سلافين بيليتش.



ويحاول مويز استعادة سمعته في مجال التدريب ومساعدة وست هام على تجاوز البداية المتواضعة للموسم. ولم يخسر ويست هام في آخر ثلاث مباريات وقبل أن يواجه نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل، وقال: أعتقد أن بوسعي تدريب أي فريق في العالم لذا أثق في نجاحي مع ويست هام.



وتقدم وست هام، الذي كان يقبع في منطقة الهبوط عند تعيين مويز، إلى المركز 15 برصيد 17 نقطة بينما يأتي نيوكاسل بالمركز 18.