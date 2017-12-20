أرسنال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

تأهل أرسنال بصعوبة إلى الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد فوزه على ضيفه وجاره ويست هام يونايتد بهدف دون رد.



وسجل داني ويلبيك هدف الفوز لارسنال في شباك ويستهام في الدقيقة 42 بعدما تلقى تمريرة بالرأس من ماتيو ديبوتشي داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء في الشباك.

وخرج أرسنال من دور الثمانية للنسخة السابقة لكأس رابطة المحترفين على يد ساوثهامبتون. ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق 19 نقطة عن الصدارة كما سيواجه أوسترسوند السويسري في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.