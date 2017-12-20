النجم التشيكي روزيسكي يعتزل كرة القدم

أعلن التشيكي توماس روزيسكي لاعب خط الوسط السابق لفريقي أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء اعتزال كرة القدم.



وقال لاعب المنتخب التشيكي السابق (37 عاماً): بعد تفكير عميق ، أدركت أنه لم يعد بإمكاني القيام بالإعداد البدني بالشكل المطلوب للاعب كرة القدم المحترف.



وعاد روزيسكي في عام 2016 إلى نادي سبارتا براغ ، الذي نشأ فيه ، وذلك بعد أن قضى عشرة أعوام ضمن صفوف أرسنال وخاض خلالها أكثر من 240 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشارك روزيسكي في 105 مباريات دولية ، ولكنه عانى كثيرا من الإصابات في الفترة الأخيرة من مسيرته الاحترافية. وقبل الانضمام إلى أرسنال في 2006 ، قضى روزيسكي خمسة أعوام ضمن صفوف بوروسيا دورتموند وتوج معه بالدوري الألماني (بوندسليغا) عام 2002 .