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النجم التشيكي روزيسكي يعتزل كرة القدم

المصدر: لندن - د ب أ
النجم التشيكي عانى من الإصابات المختلفة
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أعلن التشيكي توماس روزيسكي لاعب خط الوسط السابق لفريقي أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء اعتزال كرة القدم.

وقال لاعب المنتخب التشيكي السابق (37 عاماً): بعد تفكير عميق ، أدركت أنه لم يعد بإمكاني القيام بالإعداد البدني بالشكل المطلوب للاعب كرة القدم المحترف.

وعاد روزيسكي في عام 2016 إلى نادي سبارتا براغ ، الذي نشأ فيه ، وذلك بعد أن قضى عشرة أعوام ضمن صفوف أرسنال وخاض خلالها أكثر من 240 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك روزيسكي في 105 مباريات دولية ، ولكنه عانى كثيرا من الإصابات في الفترة الأخيرة من مسيرته الاحترافية. وقبل الانضمام إلى أرسنال في 2006 ، قضى روزيسكي خمسة أعوام ضمن صفوف بوروسيا دورتموند وتوج معه بالدوري الألماني (بوندسليغا) عام 2002 .

كلمات دالّة

#روزيسكي, #أرسنال, #التشيك, #براغ, #دورتموند

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