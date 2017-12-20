رونالدو: سأرحل عن ريال مدريد إذا تعاقد مع نيمار

هدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعبي العالم بالرحيل عن صفوف فريقه ريال مدريد، إذا ما جلبت إدارة فلورنتينو بيريز البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الصيف القادم.

ووفقاً لصحيفة "دياريو غول" الإسبانية فإن العلاقة المتوترة أساساً بين رونالدو وبيريز زادت حدتها بعدما صرح الأخير علناً برغبته التعاقد مع نيمار لاعب برشلونة السابق، وهدد النجم البرتغالي بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء إذا حضر نظيره البرازيلي.

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو طلب من وكيل أعماله الشهير جورجي مينديز بالبحث عن حل للخروج من أزمة الشرط الجزائي الموجود في عقده والبالغ مليار يورو، وهو ما اعتبره الرئيس بيريز عدم احترام للتعاقد بين الطرفين، متهماً رونالدو بالغطرسة والفوقية.

وبدأت علاقة أيقونة ريال مدريد بالتوتر مع رئيس النادي القوي عندما ظهرت فضائح التهرب الضريبي الخاصة باللاعب البرتغالي، وزادت حدتها عندما انتقد علناً سياسة الإدارة بالتعاقدات خلال الصيف الماضي عندما قال إن الإدارة استبدلت لاعبي الخبرة بيبي وخاميس رودريغيز بلاعبين لا خبرة لهم أمثال داني سيبايوس وثيو هيرنانديز.

وليس رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي هدد بالخروج من ريال مدريد، بل تبعه زميله الصاعد ماركو أسينسو المرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2022، عندما أبلغ الإدارة بأنه سيرحل عن صفوف الفريق إذا تعاقد النادي مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي عقب كأس العالم 2018.

وصرح فلورنتينو بيريز خلال حفل جائزة أفضل لاعب في العالم الأسبوع الماضي بأنه معجب كثيراً بنيمار، وأضاف: في ريال مدريد كل ما يريده اللاعب من أجل الحصول على الكرة الذهبية، والكل يعرف أنني معجب بنيمار وكنت قريباً من التعاقد معه في فترة ماضية.