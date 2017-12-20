كلوب يحذر دفاع ليفربول من اختبار أرسنال

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بأداء دفاع فريقه في الأسابيع الأخيرة لكنه حذر لاعبيه من اختبار كبير أمام أرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.



وتعرض ليفربول لانتقادات بسبب الاداء الدفاعي الضعيف في بداية الموسم خاصة بعد هزيمة ثقيلة بخماسية أمام مانشستر سيتي المتصدر وبرباعية أمام توتنهام.



لكن ليفربول تحسن منذ الهزيمة أمام توتنهام ومني مرماه بأربعة أهداف فقط في تسع مباريات لكن كلوب حذر لاعبيه من أن أرسنال الذي خسر برباعية دون رد أمام ليفربول في بداية الموسم يملك أسلحة خطيرة لاختراق خط ظهر فريقه.



وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: يتعين أن نقدم مباراة قوية جدا من الناحية الدفاعية أمام أرسنال وإلا لن تكون أمامنا أي فرصة. سنواجه أرسنال الذي يملك مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يصنعون الفرص. يتعين على جميع لاعبينا التحلي بالتركيز الشديد أمامهم. إنه فريق متكامل ويمكنه أن يفعل أي شيء.



وتابع: هناك أشياء يتعين العمل عليها. هذه طبيعة كرة القدم. الأرقام مهمة ودخول أربعة أهداف فقط مرمانا في تسع مباريات أمر جيد. لكنها كلها أشياء أصبحت من الماضي الآن. يوم الجمعة يتعين أن نكون في كامل الجاهزية لمواجهة هذا التحدي.



وعاد المدافع جويل ماتيب إلى التدريبات بعد تعافيه من اصابة في الفخذ لكنه لن يكون جاهزا لمباراة الجمعة بينما تحوم شكوك حول مشاركة المهاجم دانييل ستوريدج بسبب المرض.



وسيعود لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين الى ملعب الامارات لأول مرة منذ انتقاله قبل انطلاق الموسم. وأثار اللاعب اعجاب المدرب في انتصار 4-صفر على بورنموث مطلع الاسبوع.



وقال كلوب: تأقلم أكثر على أجواء اللعب مع ليفربول. نحن سعداء بمستواه الحالي، ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة متفوقا بنقطة وبمركز واحد على أرسنال.