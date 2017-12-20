وكيل أعمال شورله يثير الشكوك حول مستقبله مع دورتموند

بدأ أندريه شورله لاعب بوروسيا دورتموند الألماني التفكير بشأن مستقبله مع الفريق بعد أن تراجعت مشاركاته وهو ما قد يؤثر سلبا على فرصه في المشاركة ضمن صفوف المنتخب الألماني في رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم في النسخة المقبلة المقررة بروسيا.



وقال اينغو هاسبل، مدير أعمال شورله في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية يوم الأربعاء: أندريه دائما ما يريد أعلى نسبة مشاركة ممكنة ، وإن لم يتوفر ذلك ، فإنه من المنطقي أن يفكر بشأن مستقبله وبشأن فريق آخر يحصل فيه على فرصة مشاركة أكبر.



وكان شورله (27 عاماً) قد انضم إلى دورتموند عام 2016 قادما من فولفسبورغ ، لكنه لا يشارك بانتظام ضمن التشكيل الأساسي ، ولعب في أربع مباريات فقط في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم.