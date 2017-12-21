أياكس يقيل مدربه كايزر ومساعده بيركامب

أعلن أياكس أمستردام إقالة مدربه مارسيل كايزر ومساعديه دينيس بيركامب وهيني سبيكرمان يوم الخميس بعد يوم واحد من الخروج من كأس هولندا لكرة القدم.



وقال أياكس في بيان: ليس لدى إدارة النادي الثقة الكافية في أن طموحاتنا ستتحقق تحت قيادتهم، مضيفا أن النتائج السيئة وراء قرار إقالة كايزر ومساعده المخضرم سبيكرمان.



وأضاف النادي في بيانه أن هناك أيضا اختلافا في وجهات النظر مع بيركامب، أحد أيقونات أياكس، حول الاتجاه الفني للنادي.



وخسر أياكس بطل اوروبا أربع مرات بركلات الترجيح أمام تفينتي انشيده أمس الأربعاء بعد أن استقبل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع في مواجهتهما بالكأس.



ويحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي بفارق خمس نقاط خلف إيندهوفن المتصدر. وفي المسابقات الأوروبية هذا الموسم خسر أياكس في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال أمام نيس لينتقل إلى الدوري الأوروبي حيث سقط أيضا أمام روزنبورغ النرويجي.



وخسر أياكس أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي. وقال إدوين فان دير سار المدير العام لأياكس: مررنا بصيف كارثي وبداية سيئة للموسم، فالخروج من البطولات الأوروبية كان أقل نقطة وكانت هناك العديد من المناقشات مع مارك أوفرمارس (المدير الفني للنادي) في الأشهر الماضية حول قدرات فريقنا الأول. وتابع: ليس لدينا ثقة في أننا سنصل إلى المستويات التي نريدها في ظل الطريقة التي تسير بها الأمور.



وترقى كايزر (48 عاما) من فريق الرديف في أياكس، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الهولندي، ليتولى قيادة الفريق الأول خلفا لبيتر بوش الذي انتقل إلى بروسيا دورتموند قبل بداية الموسم.