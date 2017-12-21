باكو خيميز يتولى مهمة إنقاذ لاس بالماس من الهبوط

أعلن نادي لاس بالماس الإسباني القابع في قاع الجدول يوم الخميس تعيين باكو خيميز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم ليصبح ثالث مدرب يقود الفريق هذا الموسم.

وكان مانولو ماركيز استقال من تدريب الفريق في سبتمبر الماضي ثم أقيل باكو ايستارات من منصبه في تشرين ثان/نوفمبر بعد سلسلة من النتائج الهزيلة، وعاد لاس بالماس الآن لمدرب رايو فاليكانو السابق خيميز في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وذكر النادي في بيان :سيتولى باكو خيميز تدريب فريق لاس بالماس حتى نهاية الموسم. وسيصل إلى جزيرة كناريا الكبرى الأسبوع المقبل لتقديمه رسميا كمدير فني للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.

وكان آخر فريق دربه خيميز هو كروز لأزول في المكسيك، ورحل عن تدريب الفريق بنهاية تعاقده في تشرين ثان/نوفمبر