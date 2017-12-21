بالوتيلي: نضجت.. وأود العودة إلى سيتي واللعب بلا مقابل

أعرب الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نيس الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس عن رغبته بالعودة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واللعب معه "مجانا من أجل الفوز بالألقاب".

وردا على السؤال الآتي: هل يرغب بالوتيلي باللعب مجددا مع مانشستر سيتي الذي عاش معه "أفضل موسم"؟، قال المهاجم المشاكس، 27 عاما، في مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، "دون أي شك"، مضيفا "وحتى من دون أجر".

وتابع بالوتيلي الذي يدافع عن ألوان نيس للموسم الثاني وسجل له 16 هدفا في 21 مباراة في الدوري الفرنسي، "في هذا النادي، سيتي، هناك مناخ واحد، وسأعود إليه لألعب ومن دون أجر، هدفي هو العودة إلى ناد كبير من أجل الفوز من جديد بشيء مهم، وأريد اللعب من جديد مع فريق قوي، أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا والفوز بشيء ما".

ونشأ بالوتيلي في إنتر ميلان الإيطالي وبقي معه حتى 2010، وانتقل بعدها إلى مانشستر سيتي الذي أعاره لاحقا إلى ميلان الإيطالي ثم إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال عن مروره بالنادي الإنجليزي "هناك، كان موسما خاصا إلى حد ما، يجب أن تكون الأمور هكذا على الدوام، لم أواجه أي ضغوط وعملت بشكل جيد كما كان الحال أيضا عندما كنت مع ليفربول، ولكن الأهداف هي التي تصنع الفارق".

واعتبر أن فترة المشاكسة في شبابه أصبحت من الماضي، وقال "كنت أتصرف كصبي لكني لم أتسبب بالإساءة إلى أي كان، وفي كل الأحوال، لا يمكن أن تطلب من شاب في سن العشرين أن يبقى عاقلا على الدوام".

ورأى أن العودة إلى الدوري الإيطالي أكثر تعقيدا "مع ميلان ستزداد الضغوط علي كما في المرة السابقة، لقد حاولت قبل أسابيع المرور لإلقاء التحية على زملائي السابقين، لكن، المدير التنفيذي، ماركو فاسوني قال لي من الأفضل ألا أقوم بذلك".