بايرن ميونخ يضم المهاجم الدولي فاغنر

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الخميس أنه استعاد من جديد خدمات المهاجم ساندرو فاغنر لاعب هوفنهايم وأرتبط معه بعقد يستمر حتى يونيو 2020.



وبدأ فاغنر مسيرته في صفوف الناشئين مع الفريق البافاري وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2007. ولعب ثماني مباريات في ذلك الموسم قبل أن يغادر في 2008، وبعد ذلك لعب فاغنر لعدة فرق ألمانية قبل أن ينضم في العام الماضي إلى هوفنهايم.



وقال فاغنر لموقع النادي على الإنترنت: أنا سعيد. الآن أعود إلى بيتي وإلى النادي الذي أنتمي إليه بعد غياب طويل. أنا سعيد للغاية أن هذه الرحلة انتهت بالعودة. بايرن هو أفضل فريق في ألمانيا وأحد أفضل الفرق في العالم.



وشارك فاغنر (30 عاما) في سبع مباريات دولية مع منتخب ألمانيا وفاز معه بكأس القارات في وقت سابق من العام الحالي.



ولعب فاغنر لعدة فرق في دوري الدرجة الأولى مثل فيردر بريمن وهيرتا برلين والدرجة الثانية مثل دويسبورغ وكايزرسلاوترن ودارمشتاد.



وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة في بايرن ميونيخ: بضم ساندرو فاغنر نكون قد أضفنا لاعبا دوليا جديدا لصفوف بايرن. ونحن على قناعة بأن ساندرو سيعزز تشكيلة الفريق من خلال قدراته وخبرته.



ويتربع بايرن منفردا في صدارة الترتيب بعد أن وسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 11 نقطة وسيحل ضيفا على باير ليفركوزن في 12 يناير المقبل بعد انتهاء العطلة الشتوية للدوري.