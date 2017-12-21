بايرن يقصي دورتموند من كأس ألمانيا

عزز بايرن ميونخ هيمنته على كرة القدم الألمانية تحت قيادة مديره الفني المخضرم يوب هاينكس، وتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا إثر انتصار مستحق في مباراة القمة أمام ضيفه وغريمه بوروسيا دورتموند 2 - 1 يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر.



وعلى ملعب "أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونخ ، افتتح جيروم بواتينغ التسجيل لبايرن في الدقيقة 12 وأضاف توماس مولر الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 40 ، ورد دورتموند بهدف سجله أندريه يارمولينكو في الدقيقة 77 .



وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل من حيث السيطرة على الكرة والضغط الهجومي في أغلب فترات شوطي المباراة، وكاد أن يحقق انتصارا ساحقا لولا التألق الهائل لرومان بوركي حارس مرمى دورتموند ،وكذلك تعاطف العارضة معه في أكثر من مناسبة ، بينما قدم دورتموند انتفاضة هجومية خلال آخر 20 دقيقة من المباراة لكنها لم تسفر سوى عن هدف وحيد.



وجاء تأهل بايرن إلى دور الثمانية لبطولة الكأس، في الوقت الذي يحكم فيه الفريق البافاري قبضته على صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث يحتل المركز الأول بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه شالكه صاحب المركز الثاني.