قبل الكلاسيكو.. الأرقام تقف مع برشلونة ضد ريال مدريد

يخوض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم السبت مباراة من العيار الثقيل أمام غريمه التاريخي ريال مدريد على ملعب الأخير، في الوقت الذي تصب فيه جميع الإحصائيات في صالحه هذا الموسم.

ويتفوق برشلونة هذا الموسم بشكل واضح في الإحصائيات الخاصة بالجانب الهجومي من حيث عدد الأهداف ودقة حسم الهجمات.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن برشلونة سدد 195 مرة ناحية المرمى في دوري الموسم الجاري بواقع 12.1 مرة بالمباراة الواحدة وسجل 42 هدفا، فيما احتاج ريال مدريد عدد أكبر من التسديدات لتسجيل عدد أقل من الأهداف، 30 هدفا و221 تسديدة، بواقع 13.8، تسديدة بالمباراة الواحدة.

وتشير هذه الإحصائية إلى تفوق برشلونة فيما يخص الفاعلية الهجومية أمام المرمى، حيث يحرز هدف بعد كل 4.6 تسديدة، بينما يسجل ريال مدريد هدف واحد بعد 7.3 تصويبة.

بالإضافة إلى ذلك، صنع برشلونة فرصا مؤكدة لإحراز الأهداف بنسبة أكبر من ريال مدريد، الذي سنحت له 53 فرصة مقابل 56 للنادي الكتالوني.

كما يتفوق برشلونة في نواحي هجومية أخرى مثل عدد التمريرات التي تغلب فيها على ريال مدريد بفارق كبير، فقد بلغت عدد تمريراته 10.576 تمريرة مقابل 8.572 تمريرة لمنافسه.

ويضاف إلى هذا نسبة الاستحواذ على الكرة التي دانت لبرشلونة أيضا بواقع 64.11 بالمئة مقابل 62.3 بالمئة لريال مدريد.

وبفضل هذا الاستحواذ الكبير على الكرة، يمرر برشلونة بشكل أكبر من ريال مدريد في الثلث الهجومي الأخير من الملعب، حيث بلغ عدد تمريراته في هذا الجزء 1062 تمريرة مقابل 1058 تمريرة للخصم، ولكنه يفقد الكرة أكثر من النادي المدريدي بواقع 2136 مرة مقابل 1929 لمنافسه.

وتتركز انطلاقات برشلونة الهجومية في الجانب الأيمن من الملعب بنسبة 37 بالمئة، فيما يؤثر ريال مدريد الإنطلاق من الناحية اليسرى بنسبة 43 بالمئة.

ويتغلب ريال مدريد على برشلونة في الجانب الدفاعي والكرات الثابتة، حيث احتسبت ركلات ركنية أقل على فريق المدير الفرنسي زين الدين زيدان بواقع 49 ركلة مقابل 61 ركلة على برشلونة.

كما استقبل مرماه عدد أقل من التسديدات (52 / 47)، ونجح لاعبوه في قطع الكرة لمرات أكثر (180 / 177)، بالإضافة إلى تفوقه في الاستحواذ على الكرة في ألعاب الهواء (151 / 120) وتسجيله عدد أكبر من الأهداف من الكرات الثابتة (7 / 4).

وفيما يخص المقارنات الفردية بين نجمي الفريقين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، تصب الإحصائيات في صالح اللاعب الأرجنتيني من حيث عدد الأهداف (14 / 4) وعدد المرواغات الناجحة في المباراة الواحدة (5.6/0.3) والتمريرات المؤثرة (2.3/0.9).

ولكن تبقى باقي أرقام اللاعبين الكبيرين متقاربة إلى حد كبير، حيث يتعادلان في عدد التصويبات تقريبا في كل مباراة بواقع 6.6 تسديدة لكريستيانو و6.5 تصويبة لميسي، كما يتقاربان في دقة التمريرات 79.4 بالمئة لكريستيانو و80.3 بالمئة لميسي، ويفقدان الكرة بنسبة متقاربة أيضا1.6 بالمئة لكريستيانو و1.5 بالمئة لميسي.