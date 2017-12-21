تشيلسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

المصدر: لندن - د ب أ

لحق تشيلسي بقافلة المتأهلين إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - 1 على بورنموث الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

وسجل البرازيلي ويليان هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 13 بينما فشل بورنموث في الرد على مدار أكثر من ساعة وربع الساعة. وجاءت الدقيقة 90 لتحمل هدف التعادل لبورنموث عن طريق دان غوسلينغ ولكن فرحة الفريق لم تدم حيث سجل ألفارو موراتا هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا لحق تشيلسي بفريقي أرسنال ومانشستر سيتي اللذين تأهلا الثلاثاء إلى المربع الذهبي للبطولة