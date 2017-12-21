رونالدو يثير مخاوف جمهور الريال.. مشاركته في الكلاسيكو محل شك

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يشارك الخميس في التدريب الجماعي للفريق.

لكن الصحافة الاسبانية اعتبرت ان وضعه مطمئن قبل يومين من الـ "كلاسيكو" ضد غريمه برشلونة، وأوضح ريال مدريد في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت: كريستيانو رونالدو تدرب منفردا على أرض الملعب، بكرة وبدون كرة.

وكان رونالدو تعرض الاسبوع الماضي لضربة على ربلة ساقه خلال المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ضد غريميو البرازيلي في أبوظبي والتي سجل فيها البرتغالي هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي وقاده إلى الاحتفاظ باللقب.

وبعد العودة إلى مدريد، بقي رونالدو في قاعة الحركات البدنية ولم يشارك في التدريب، ورأت صحيفة "آس" الرياضية الخميس ان عودته إلى التمارين مع وجود شد عضلي في ساقيه ليست نبأ جيدا.

إلا أن الصحيفة أكدت في المقابل أنه: سيخوض الكلاسيكو إلا في حال حصول مفاجأة في اللحظة الاخيرة.

ويحتل حامل اللقب الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حاليا المركز الرابع في الترتيب (31 نقطة مع مباراة مؤجلة)، بفارق 11 نقطة عن غريمه المتصدر، ويأمل في الفوز بالكلاسيكو الأول لهذا الموسم في الدوري، وتقليص الفارق مع النادي الكاتالوني.