غيغز يرفض تولي تدريب سوانسي المتعثر

نأى النجم الويلزي السابق راين غيغز بنفسه الخميس عن احتمال خلافته لبول كليمنت المقال كمدير فني لسوانسي سيتي الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعين النادي الذي أقال كليمنت في 20 ديسمبر، ليون بريتون مشرفا موقتا على جهازه التدريبي، إلا أنه يبحث عن ثالث مدرب له خلال عام. وتردد اسم غيغز إلى جانب آخرين مثل الهولنديين لويس فان غال ورونالد كومان، والويلزي طوني بوليس.

وسبق أن تم الربط بين غيغز ومهمة تدريب سوانسي قبل تعيين الأخير المدرب الأميركي بوب برادلي في أكتوبر 2016.

وردا على سؤال عما إذا كان تولي المسؤولية محتملا هذه المرة، قال غيغز لقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: كلا. تحدثت إليهم (مسؤولي النادي) سابقا، والمرة الأخيرة كانت قبل تعيينهم بوب برادلي.

وتعليقا على النتائج السيئة للنادي، قال غيغز: لا أعرف، لست في النادي، لكن من الواضح إنه على مر الأعوام تمت إدارته بطريقة جيدة، ولعب بالطريقة الصحيحة، وثبت نفسه في الدوري الممتاز.

وأضاف: إلا أن الأمر صعب حاليا، مشيرا إلى أن المنافسة في المراكز الأخيرة للدوري الإنجليزي تزداد صعوبة كل سنة.

وسبق لغيغز (44 عاما) أن تولى مهام التدريب موقتا في ناديه السابق مانشستر يونايتد بعد إقالة الأسكتلندي ديفيد مويس في العام 2014، وعمل بعدها كمدرب مساعد لفان غال الذي عين خلفا للمقال.

ولم يتول غيغز أي مهام تدريبية منذ رحيله عن يونايتد عام 2016، على الرغم من أن اسمه تردد لتولي الإشراف على عدد من الفرق.