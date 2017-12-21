ويلشر يتطلع إلى تمديد تعاقده مع أرسنال

عبر جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن أمله في التوصل لاتفاق لتمديد تعاقده مع ناديه اللندني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وشارك لاعب منتخب إنجلترا، الذي بدأ مسيرته في صفوف الناشئين مع أرسنال وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2008، في 175 مباراة خلال السنوات التسع الماضية مع فريق المدرب أرسين فينغر.



وينتهي عقد ويلشير في يونيو 2018 لكن اللاعب على ثقة بإمكانية التوصل لاتفاق لتمديد الارتباط بين الطرفين قريبا.



وقال ويلشير لشبكة سكاي نيوز الرياضية: بالتأكيد أريد الاستمرار هنا مع أرسنال.. أنا سعيد بما أقدمه من أداء وسعيد باللعب في الدوري الانجليزي الممتاز وأود مساعدة أرسنال على الوصول للمكانة التي يستحقها، نحتاج فقط للاتفاق على بعض الأمور وأنا اثق أن هذا الأمر سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسنصل لاتفاق.



وتعرضت مسيرة ويلشير لانتكاسة بعد أن لاحقته سلسلة من الإصابات كان آخرها إصابة في ربلة الساق في أبريل الماضي. لكنه عاد للملاعب في أغسطس وشارك من بعدها مع فريقه في 15 مباراة.



وشارك ويلشير (25 عاما)، الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى بورنموث، أساسيا في مباراتين. ويقول إن اللعب أساسيا على رأس أولوياته في الفترة الحالية بهدف الانضمام لتشكيلة منتخب انجلترا الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت في كأس العالم 2018.



وأضاف: أعتقد أنني أثبت لنفسي قدرتي على اللعب في الدوري الممتاز. أثق في لياقتي البدنية التي استعدتها مجددا وأنني قادر على القيام بدور مؤثر في المباريات. أستطيع القيام بدور إيجابي لصالح فريقي وسنرى موقف مدرب منتخب انجلترا مني بعد ذلك.



وختم: أركز حاليا على مباراة الجمعة. روحي المعنوية عالية حاليا. أريد مواصلة تحسين أدائي وإفادة فريقي ومعاونته على بلوغ المربع الذهبي والمنافسة على الألقاب.



ويستضيف أرسنال صاحب المركز الخامس يوم الجمعة غريمه القوي ليفربول صاحب المركز الرابع والذي يتقدم عليه بنقطة وحيدة