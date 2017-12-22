إيريكسن: المعجزة هي الحل الوحيد لمنافسة سيتي على اللقب

قال الدنماركي كريستيان إريكسن صانع اللعب في توتنهام هوتسبير إن منافسي مانشستر سيتي أمامهم فرصة محدودة للغاية للحاق به في السباق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد المستوى الرائع لمانشستر سيتي الفريق للتربع على قمة الترتيب متفوقا بفارق 11 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

كما حقق سيتي بقيادة بيب غوارديولا 16 انتصارا متتاليا في الدوري في حين يحتل توتنهام المركز السابع بفارق 21 نقطة عن سيتي.

وقال إريكسن، 25 عاما، إن فارق النقاط بين توتنهام وسيتي يصعب تعويضه لكنه حث زملاءه على تحسين مستواهم بعد أن فاز توتنهام مرتين فقط في آخر سبع مباريات في الدوري.

وأضاف في حديث لشبكة سكاي الرياضية "أعتقد إن منافسي سيتي يحتاجون لأكثر من معجزة للحاق به لكننا نركز على أنفسنا ونحاول تحسين موقعنا في الترتيب. بالطبع نحتاج لتحسن كبير في مستوانا لكن سيتي متقدم بفارق شاسع".

واختتم "لقد أظهرنا من قبل وبفضل فريقنا وبفضل لاعبينا أنه كان يفترض علينا تقديم أداء أفضل وكان بوسعنا تقديم أداء أفضل". وأوضح "علينا الآن أن نستعد لمباراة بيرنلي وهو يتقدم علينا في الترتيب. ومن ثم فعلينا أن نكون في أفضل حال".

وخسر توتنهام في مباراته الأخيرة أمام سيتي 4 - 1 ويحل ضيفا على بيرنلي صاحب المركز السادس يوم السبت.