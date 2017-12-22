إشبيلية يقيل مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو

استغنى إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن مدربه إدواردو بيريزو يوم الجمعة بعد سلسلة من العروض السيئة حيث غادر المدرب الأرجنتيني بعد أسبوع واحد على عودته للعمل عقب خضوعه لجراحة لعلاج سرطان البروستاتا.

وقال النادي في بيان معلنا الانفصال عن المدرب: يعبر إشبيلية عن امتنانه للمدرب بيريزو واحترافيته العالية والعمل الذي قام به وطريقة تعامله مع كل الأمور منذ وصوله إلى النادي.

وأضاف إشبيلية أن مشاورات تجري حاليا للتعاقد مع مدرب جديد يتوقع أن ينضم إلى النادي بعد العطلة الشتوية.

ولم يحقق إشبيلية أي انتصار في اخر أربع مباريات في كل المسابقات وخسر 3 - 1 أمام ريال سوسيداد يوم الاربعاء ليبقى خامسا في الدوري برصيد 29 نقطة متأخرا بفارق 13 نقطة خلف برشلونة المتصدر.