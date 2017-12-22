رونالدو يعود إلى تدريبات ريال مدريد قبل الـ"كلاسيكو"

أظهرت صور بثتها قناة ريال مدريد التلفزيونية أن كريستيانو رونالدو عاد يوم الجمعة للتدريب بشكل كامل مع فريقه لأول مرة خلال الأسبوع الجاري ما يشير إلى احتمال مشاركته أساسيا في لقاء القمة يوم السبت أمام برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وغاب رونالد عن المران بسبب إصابة في ربلة الساق لحقت به السبت الماضي في مباراة غريميو في نهائي كأس العالم للأندية والتي سجل فيها هدف الفوز الوحيد لفريقه أمام منافسه البرازيلي لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها.

ويقدم رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أسوأ نتائج له في الدوري الإسباني خلال تسع سنوات حيث سجل أربعة أهداف فقط في البطولة حتى الآن.

لكنه يتأهب لمباراة القمة وقد هز الشباك خمس مرات في آخر أربع مباريات في كل المسابقات. ويحتل ريال مدريد المركز الرابع، وله مباراة مؤجلة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.