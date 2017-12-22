زيدان: الفائز في الكلاسيكو لن يحسم لقب الدوري الإسباني

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إن مباراة القمة "الكلاسيكو" المقررة يوم السبت أمام برشلونة في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني هي "أصعب مباراة في الموسم" لكنها لن تحسم الصراع في المسابقة.

وأوضح زيدان: المباراة أمام برشلونة ستكون أصعب مباراة في الموسم الحالي لأن المباريات أمام برشلونة تكون هكذا دائما، ولكننا نعشق مثل هذه المباريات، اللاعبون يتألقون من أجل مثل هذه المباريات ولكن بطولة الدوري لا تحسم بهذه المباريات.

وأضاف: ولكن مهما يحدث غدا، سنواصل العمل لأن الموسم لا يزال طويلا والدوري لن يحسم غدا، سنسعى لتقديم مباراة جيدة ونحاول تحقيق الفوز.

وتغلب الريال على برشلونة في مباراتي كأس السوبر الإسباني مطلع هذا الموسم ولكن برشلونة يتصدر حاليا جدول الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام الريال صاحب المركز الرابع وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

ولهذا يتطلع الريال، الذي توج قبل أيام بلقبه الثالث في بطولات كأس العالم للأندية، إلى تقديم عرض قوي في مباراة الغد التي تحظى بأكبر متابعة ممكنة في كل أنحاء العالم وتقليص الفارق مع برشلونة.

وقال زيدان: وجود برشلونة في الصدارة أمر واقع ويمنحه الأفضلية، بغض النظر عما إذا كان برشلونة سيلعب جيدا أم لا، إنه في الصدارة، ونسعى لتقليص الفارق نسبيا.

وأشار زيدان إلى أن فوز الريال على برشلونة 3 - 1 ذهابا و2 - صفر إيابا، في كأس السوبر الإسباني لن يكون له أي صلة أو أثر بمباراة الغد.

وأوضح زيدان أن برشلونة: منافس جيد وقوي ويتصدر جدول الدوري الإسباني حاليا.