شرطة إسبانيا تستجوب غوارديولا عشية مباراة الكلاسيكو

ذكرت تقارير في إسبانيا أنه يتم التحقيق مع مدير فريق مانشستر سيتي لكرة القدم بيب yوارديولا من جانب الشرطة الإسبانية بعدما تحدث في حشد موال للاستقلال في كتالونيا الشهر الماضي.



وتحدث المدرب السابق لفريقي برشلونة وبايرن ميونخ لصالح الاستقلال في 11 يونيو في إحدى الفعاليات فى برشلونة وهو بجوار الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون الذي يقيم حاليا في بلجيكا ومهدد بالقبض عليه إذا ما عاد إلى إسبانيا.



وجاء ذكر جوارديولا أيضا في محضر تحقيقات الشرطة مع الناشطين المستقلين المحتجزين خوردي سانشيز وخوردي كويزارت إذ أنهما كانا يركزان على شخصيات كبيرة سعت لإقناع العامة للتصويت لصالح الاستفتاء غير القانوني على انفصال الإقليم في الأول من أكتوبر في كتالونيا.



واعتبر المحضر التجمعات في كتالونيا بأنها جريمة كراهية حيال الدولة. وسيتم تمرير نتائج تحقيقات الشرطة إلى قاضي المحكمة العليا بابلو ليارين.



وظهر yوارديولا مرتديا شريطا أصفر وهو رمز يرتبط بحملة تطالب بإطلاق سراح سانشيز وكويزارت.