غيغز: يونايتد أضاع فرصة التعاقد مع مبابي وجيسوس

قال ريان غيغز أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد على مدار تاريخه إنه نصح النادي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعاقد مع الثنائي الهجومي المؤلف من كيليان مبابي وغابرييل جيسوس قبل عدة سنوات عندما كانت قيمتهما مجرد خمسة ملايين جنيه أسترليني.

واعتزل اللاعب الدولي الويلزي السابق، الذي خاض 963 مباراة في مسيرته الحافلة بالألقاب مع الفريق، في عام 2014 ليصبح مساعد المدرب لويس فان غال الذي تولى تدريب الفريق ما بين عامي 2014 و2016.



وأضاف غيغز إنه وخلال فترة عمله تحت قيادة المدرب الهولندي، اكتشف جيسوس، الذي انضم إلى الغريم مانشستر سيتي في يناير الماضي ومبابي، 19 عاما، والذي انضم لسان جيرمان في أغسطس الماضي.

وتابع غيغز لصحيفة التايمز: شاهدت غابرييل جيسوس وهو يلعب قبل ثلاث سنوات، وشاهدت مبابي على مدار عام. كنت أشاهدهم مع مكتشف للمواهب ولم يكن الأمر بحاجة للتفكير.

وأضاف: كان الأمر يتطلب إحضارهم للفريق، وكان التعاقد معهم سيكلف خمسة ملايين إسترليني أو ما شابه، وكنا سنقوم بضمهم وإعارتهم بعدها، وقتها كان التعاقد سيصبح أفضل بهذا الشكل.

وشكل جيسوس، 20 عاما، عنصرا أساسيا في مسيرة انتصارات سيتي التي شملت 16 مباراة متتالية هذا الموسم وسجل ثمانية أهداف وأرسل ثلاث تمريرات حاسمة في 16 مباراة، كما تألق مبابي على نحو مماثل مع سان جيرمان.

وضم سيتي جيسوس مقابل 27 مليون إسترليني بينما انضم مبابي لسان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو مع وجود خيار للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم، وذكرت تقارير إعلامية أن سان جيرمان سيدفع ما يصل إلى 180 مليون يورو لضم اللاعب الناشئ.

ويتراجع يونايتد بفارق 11 نقطة خلف سيتي المتصدر محتلا المركز الثاني، كما خسر يونايتد أمام غريمه في قمة مانشستر هذا الشهر.