فالفيردي: لن يتأثر الكلاسيكو بأجواء الاستفتاء

توقع مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن يستقبل فريقه بـ"أجواء جيدة" حين يحل يوم السبت ضيفا على غريمه ريال مدريد في "كلاسيكو" الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بالرغم من الأزمة السياسية والأجواء المتوترة منذ الاستفتاء الانفصالي لإقليم كاتالونيا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي عشية المباراة: الأجواء ستكون جيدة، لا يساورني أي شك بشأن ذلك. ستاد برنابيو سيشجع فريقه، هذا أمر منطقي، لكن بالنسبة الى بقية الأمور، أعتقد بأنها ستكون مباراة جميلة.

وأقيم استفتاء الاستقلال لإقليم كاتالونيا الذي يعد برشلونة أبرز أنديته، في الأول من أكتوبر، ولقي معارضة من مدريد وتخللته أعمال عنف مع تدخل الشرطة الإسبانية لقمعه، وأثر الاستفتاء، أعلن الإقليم استقلاله في خطوة بقيت حبرا على ورق، وتلاها فرض مدريد وصايتها على الإقليم وحل البرلمان المحلي وإجراء انتخابات جديدة.

وعاد فالفيردي إلى المباراة التي جمعت برشلونة بممثل العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد، 1 - 1، على ملعب الأخير، وكانت الأجواء "عادية" رغم التوتر السياسي والشعبي الناجم عن الاستفتاء.

وقال فالفيردي بخصوص المباراة التي جمعت النادي الكاتالوني بأتلتيكو في 14 أكتوبر: تحدثنا كثيرا عن الاستقبال الذي سنحظى به، وأعتقد إنها كانت إحدى أفضل المباريات التي خضناها من ناحية الاستقبال، حيث كانت الأجواء جيدة على أرضية الملعب وبين الناس، وآمل أن يكون الأمر مماثلا غدا.

ورفض فالفيردي الذي ينحدر من إقليم إكسترامادورا المتمتع بحكم ذاتي على غرار كاتالونيا، التطرق في مؤتمره الصحافي إلى الانتخابات التي أجريت يوم الخميس في كاتالونيا لاختيار برلمان جديد، والتي حقق فيها الانفصاليون نتائج شبه مماثلة لما حققوه في الانتخابات المحلية الأخيرة، ما يشكل تحديا كبيرا لوحدة إسبانيا ولحكومة ماريانو راخوي التي كانت تراهن على هذا الاقتراع لإضعافهم.

واكتفى فالفيردي الذي يشرف على فريق يجسد الهوية الكاتالونية، بالقول بشأن عملية الاقتراع: ندرك بأننا نمثل الكثير من الناس مع أفكارهم المختلفة، ما نحاول القيام به هو أن يكون جمهورنا بأكمله سعيدا، بغض النظر عما صوتوا له، نريد إسعاد جمهورنا غدا.

ويأمل برشلونة المتصدر في أن يعود من مدريد بالنقاط الثلاث، لأن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاضية لآمال ريال مدريد بالاحتفاظ بلقبه في الدوري، لكونه سيصبح متخلفا غريمه الكاتالوني المتصدر بفارق 14 نقطة، علما أن للنادي الملكي مباراة مؤجلة ضد ليغانيس.

ورفض فالفيردي اعتبار أن الفوز يوم السبت سيكون حاسما في تحديد وجهة اللقب، مؤكدا أنه: مهما سيحصل في هذه المباراة، الطريق ما زال طويلا للفريقين وأمامهما الكثير لفعله، حتى نهاية الموسم. وأضاف: هذه المباريات، بين الفريقين، مميزة حيث لا أهمية للترتيب نتيجة العصبية الموجودة، الخصم يلعب على أرضه، إنه قوي، وليس هناك مرشح كبير، للفوز.