فينغر: يجب على تشامبرلين تطوير مستواه ليكون أساسيا

شكك الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال في إمكانية أن يكون أليكس أوكسليد - تشامبرلين لاعب ليفربول ضمن التشكيلة الدائمة في صفوف فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيله عن النادي اللندني في أغسطس الماضي.

وأخفق اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في فرض وجوده طوال أكثر من ستة مواسم قضاها مع أرسنال حيث لعب احتياطيا وفي أكثر من مركز في خط الوسط قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صفقة قدرت بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني في الصيف.

ولعب تشامبرلين أساسيا في خمس من عشر مباريات شارك فيها حتى الآن مع ليفربول هذا الموسم. ويعتقد فينغر أن على اللاعب أن يقاتل من أجل ضمان مكان له في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

وقال فينغر لصحيفة غارديان: في الأندية الكبيرة يدخل اللاعب في منافسة قوية مع لاعبين جيدين وهذا أمر طبيعي تماما، فاللاعب المتميز عليه أن يقاتل لإثبات جدارته.

وقال فينغر إنه كان يتمنى بقاء تشامبرلين في أرسنال لكنه احترم رغبه اللاعب في المغادرة معربا عن اعتقاده أنه قادر على ضمان مكانه في صفوف منتخب إنجلترا.

وأوضح: في بداية الموسم كان لدينا أربعة لاعبين تنتهي عقودهم خلال عام واحد وكنت أرغب في التمديد له.. لكنه اتخذ القرار بالرحيل .. وكان علينا أن نتفاوض للحصول على أفضل صفقة، وأعتقد أنه سيكون لاعبا مهما مع منتخب إنجلترا وأنه سيواصل تطوير نفسه.

ويحتل أرسنال المركز الخامس متأخرا بنقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الرابع، ويلتقى الفريقان في وقت لاحق من يوم الجمعة على ملعب الإمارات في لندن.