هيوز: مشاركة بيتيرز وزوما أمام ويست بروم محل شك

قال مارك هيوز مدرب ستوك سيتي يوم الجمعة إن فريقه قد يخوض مباراة ويست بروميتش ألبيون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدون مدافعيه إيريك بيتيرز وكيرت زوما بسبب الإصابة.

وتم استبدال الظهير الأيسر بيتيرز بعد 63 دقيقة في الهزيمة الأخيرة 3 - صفر أمام ويست هام يونايتد يوم السبت، ولم يتماثل بعد للشفاء من إصابته بينما يعاني قلب الدفاع زوما، الذي غاب عن المباراة السابقة، من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال هيوز في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: نشعر ببعض القلق، للأسف، هناك الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركة إيريك بيتيرز وكذلك الحال بالنسبة لكيرت زوما.

وقد يكون غياب هذا الثنائي مشكلة كبيرة للفريق، الذي يحتل المركز 17 ودخل مرماه 39 هدفا هذا الموسم، إذ يحاول ستوك سيتي تجنب الخسارة الرابعة له على التوالي في الدوري وتخفيف الضغط على المدرب هيوز.

وأضاف: سجلنا الدفاعي يبتعد تماما عن بلوغ المستوى الجيد الذي نتمناه، لكن الأمر لا يتوقف فقط عند حدود أربعة أو خمسة لاعبين في خط الدفاع، لكن يلزمنا أن نجيد الدفاع كفريق.

واختتم هيوز: للأسف لم نكن نقوم بهذا، لكن هذا لا يعني أننا نتذرع بأسباب أخرى لأنه كان يلزمنا التسجيل في مباريات بعينها.

وستخضع حالة تشارلي آدم للتقييم قبل المباراة التي قد يشارك فيها بعد تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ.

ويحتل ويست بروميتش ألبيون المركز 19 ويجتاز أطول مسيرة دون تحقيق انتصارات حيث أخفق في الفوز في 16 مباراة متتالية في الدوري بعد انتصارين حققهما في أول مباراتين في بداية هذا الموسم.