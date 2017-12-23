أتلتيك بلباو يتغلب على بيتيس بفضل الطرد والنيران الصديقة

المصدر: مدريد - د ب أ

استغل أتلتيك بلباو التفوق العددي والنيران الصديقة وانتزع فوزا غاليا 2 - صفر على مضيفه ريال بيتيس يوم الجمعة في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع بلباو رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بعدما حقق الانتصار الثاني له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد بيتيس عند 21 نقطة وتراجع للمركز الثالث عشر بعدما تعرض للهزيمة الخامسة مقابل تعادلين وانتصار وحيد في آخر ثماني مباريات خاضها بالبطولة.

وتلقى بيتيس صدمة قوية في الشوط الأول بطرد لاعبه جوردي أمات في الدقيقة 34 للخشونة مع إيمريك لابورتي.

واستغل راؤول غارسيا ضربة الجزاء وسجل هدف التقدم لبلباو في الدقيقة 36 ثم جاء الهدف الثاني للفريق عن طريق النيران الصديقة حيث سجله زهير فضال لاعب بيتيس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85 .