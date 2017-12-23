إنييستا يرفض استبعاد ريال مدريد من المنافسة

أكد أندريس إنييستا نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إن الفوز الكبير 3 -صفر على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لا يعني خروج الريال من دائرة المنافسة على اللقب.



وقال إنييستا : قبل المباراة لم أستبعد الريال من دائرة المنافسة على اللقب وكذلك الحال الآن بعد الفوز عليه. ما زال أمام كل فريق العديد من النقاط على مدار الموسم. كرة القدم أظهرت لنا أشياء مستحيلة. ما زال الموسم طويلا وطريق المنافسة كبير. وعلينا أن نرتكب أقل قدر من الأخطاء.



وأوضح إنييستا ، في تصريحات إعلامية بعد انتهاء المباراة : هذا الفوز يعني خطوة جديدة للفريق إلى الأمام في سباق الدوري وتوسيع الفارق بثلاث نقاط إضافية مع الريال. كما وسع الفريق الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بعد هزيمة أتلتيكو مساء أمس في نفس المرحلة. ولكن فالنسيا لا يزال موجودا.



ويتصدر برشلونة جدول المسابقة حاليا برصيد 45 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الريال صاحب المركز الرابع والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.