زيدان يعترف: الهزيمة قاسية.. ونعيش فترة عصيبة

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن الهزيمة صفر - 3 أمام برشلونة يوم السبت في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم كانت "قاسية للغاية" على فريقه.



وقال زيدان : أعلم أنني سأتعرض لكثير من الانتقادات على هذا ولكنني جاهز لاتخاذ القرارات. في كرة القدم الأمور تتغير سريعا. خسرنا ولكن يتعين علينا استعادة الاتزان وسنفعل هذا.



وأضاف : لن نلقي بالمنديل. لن نستسلم أبدا. الريال لا يستسلم. إنها فترة عصيبة. أرى أننا لا نستحق هذا الوضع ولكنها نتيجة المباراة.



وأوضح زيدان ، في تصريحات بعد المباراة: إنها هزيمة مؤلمة. كانت هزيمة قاسية للغاية علينا ولكنها أمر واقع. إنها كرة القدم. كانت مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا.



كان زيدان جازف باستبعاد نجمه الكبير إيسكو من التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة ودفع مكانه باللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش

وقال زيدان تعليقا على هذا التغيير في تشكيلته الأساسية: كانت هذه هي خطتنا للمباراة وهذا ما تحقق.



ورغم شعوره بالضيق الشديد من الهزيمة ، حافظ زيدان على روحه المرحة وظهرت على وجهه الابتسامة.



وأوضح زيدان أنه لا يرى أن الفريق بحاجة لتغيير أي شيء من اجل مواصلة المنافسة على اللقب رغم اتساع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 14 نقطة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.



وأضاف : هذه الهزيمة قاسية للغاية بالنسبة لنا ، ولكننا لا نحتاج إلى تغيير أي شيء. ولا يمكننا أن نستسلم الآن، حان وقت الاستمتاع بالعطلة ثم نعود كما كنا لأن شيئا لم يحسم بعد.