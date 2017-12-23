سيتي يحقق فوزه الـ17 على التوالي عبر شباك بورنموث

عزز فريق مانشستر سيتي رقمه القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه بورنموث 4 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وفي باقي المباريات فاز ستوك سيتي على وست بروميتش ألبيون 3 - 1 ونيوكاسل يونايتد على مضيفه ويستهام يونايتد 3 - 2 وبرايتون على ضيفه واتفورد 1 - صفر وتعادل إيفرتون مع ضيفه تشيلسي حامل اللقب سلبيا وساوثهامبتون مع ضيفه هيديرسفيلد تاون 1 - 1 كما تعادل سوانزي سيتي مع ضيفه كريستال بالاس 1 - 1.

وسجل مانشستر سيتي فوزه السابع عشر على التوالي ليعزز رقمه القياسي الذي ينفرد به.

وتقدم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بهدف لسيتي في الدقيقة 26 ثم أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم عاد أغويرو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 80 قبل أن يختتم البرازيلي البديل دانيلو التسجيل في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 55 نقطة وتجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وسيطر مانشستر سيتي بشكل كامل على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون أن ينجح في تهديد مرمى حارس بورنموث أسمير بيغوفيتش، وعلى عكس سير اللعب كاد جونيور ستانيسلاس أن يتقدم بهدف لبورنموث عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وجاءت أخطر فرصة لسيتي في الدقيقة 20 عندما تهيأت الكرة لسيرجيو أغويرو أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة فوق الشباك، ولاحت فرصة جديدة لمانشستر سيتي عندما نفذ ديفيد سيلفا ضربة حرة من الناحية اليسرى قابلها فيرناندينيو برأسه لتمر الكرة مباشرة من فوق الشباك.

وكاد نيكولاس أوتاميندي أن يفتتح التسجيل لسيتي في الدقيقة 25 عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى ولكن بيغوفيتش تصدى للكرة ببراعة، وجاءت الدقيقة 26 لتشهد الهدف الأول لسيتي عن طريق أغويرو إثر تمريرة رائعة من فيرناندينيو قابلها أغويرو برأسه في الشباك، وتوالت هجمات مانشستر على مرمى الخصم لكن لاعبو الفريق افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة مما حال دون تسجيل المزيد من الأهداف.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول كاد نايثان اكي أن يدرك التعادل لبورنموث عبر ضربة رأس قوية لكن إيديسرون مورايش أبعد الكرة قبل أن يشتتها فينسنت كومباني من على خط المرمى، وبعد مرور ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني لسيتي بعدما تلقى تمريرة ماكرة من أغويرو داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وسارت الدقائق التالية من المباراة على منوال واحد حيث سيطرة مطلقة وفرص بالجملة من جانب مانشستر سيتي يقابلها تراجع دفاعي بكامل الخطوط من قبل بورنموث، وكان ديفيد سيلفا قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث لسيتي بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة بعيدة المدى لكن الكرة مرت من فوق الشباك تماما، وقبل عشر دقائق من النهاية سجل أغويرو الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعدما تلقى تمريرة متقنة من البديل برناردو سيلفا أمام المرمى ليوجه الكرة براسه إلى داخل الشباك.

وقبل خمس دقائق من النهاية سجل البديل البرازيلي دانيلو الهدف الرابع لسيتي بعدما تلقى تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينغ ليسدد كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك.