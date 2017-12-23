فالنسيا يسقط أمام فياريال.. ويسدي خدمة إلى قطبي مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ

قدم فالنسيا هدية أخرى إلى برشلونة وسقط الفريق في فخ الهزيمة صفر - 1 أمام ضيفه فياريال يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسار فالنسيا على نهج أتلتيكو مدريد وسقط في مباريات هذه المرحلة، ليمنح برشلونة فرصة جديدة لتعزيز صدارته لجدول المسابقة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وبفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الرابع والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وأهدر فالنسيا فرصة ذهبية لاستعادة المركز الثاني من أتلتيكو الذي سقط في فخ الهزيمة صفر - 1 أمام مضيفه إسبانيول يوم الجمعة في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 45 نقطة بعد فوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في وقت سابق اليوم بمباراة الكلاسيكو ضمن فعاليات المرحلة نفسها.

والهزيمة هي الثانية على التوالي لفالنسيا والثالثة في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة فيما رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة لكنه ظل في المركز السادس بفارق نقطتين خلف إشبيلية علما بأنه حقق اليوم الفوز الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 24 .

وتلقى فالنسيا صدمة كبيرة في الشوط الثاني بطرد لاعبه سيموني زازا في الدقيقة 60 لنيله الإنذار الثاني في المباراة ليصعب مهمة فريقه في تحقيق التعادل.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين أيضا لطرد لاعبه مانو تريغيروس في الدقيقة 83 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.