مورينيو: لا يوجد عدل بين الأندية في مباريات أعياد الميلاد

عبر جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن انزعاجه من جدول مباريات فريقه خلال فترة الأعياد والذي وصفه بغير العادل مقارنة بمنافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيخوض يونايتد، صاحب المركز الثاني في ترتيب المسابقة، أربع مباريات في الدوري خلال عشرة أيام يبدأها باللعب على أرض ليستر سيتي في وقت لاحق يوم السبت وسيستريح فقط ستة أيام متقطعة طوال هذه الفترة.

وقال مورينيو للصحفيين: أجرينا دراسة بسيطة على هذا الأمر واكتشفنا وجود فجوة كبيرة حقا بين أندية وأخرى، وهناك أندية تتمتع بأفضلية واضحة مقابل مجموعة اخرى عوقبت حقا بقرارات جداول مبارياتها وهناك مجموعة ثالثة في المنتصف كنت أتمنى أن أكون بينها.

وأضاف: أدرك أنه لن أكون أبدا بين مجموعة القمة لكننا كنا نتمنى أن نكون في مجموعة الوسط.

ورفض المدرب البرتغالي الرد على سؤال بشأن إلقاء اللوم على أي طرف في هذا الأمر حتى لا يتعرض لاتهام اخر من الاتحاد المحلي للعبة عقب تلقيه تحذيرا بسبب تصريحاته قبل مباراة القمة أمام مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر.

وسيلتقي يونايتد عقب مباراة ليستر مع بيرنلي وساوثامبتون وإيفرتون بينما يسعى للبقاء في المنافسة مع غريمه التقليدي سيتي متصدر الترتيب بفارق 11 نقطة.