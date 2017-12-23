نابولي يقدم 15 مليون يورو لضم دارميان

يستعد نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم إلى تقديم عرض لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع المدافع الإيطالي الدولي ماتيو دارميان مقابل 15 مليون يورو ، حسبما أفادت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية بموقعها الالكتروني يوم السبت.



وشارك دارميان في عدد محدود للغاية من مباريات مانشستر هذا الموسم كما استبعده البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق من قائمة مانشستر يونايتد لمباراة لفريق المقررة أمام ليستر سيتي يوم السبت في الدوري الإنجليزي.



وأثار خروج اللاعب نسبيا من حسابات مورينيو جدلا كبيرا حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خاصة مع رغبة عدد من الأندية في التعاقد معه.



وأشارت "إل ماتينو" إلى أن نابولي يتطلع للتعاقد مع اللاعب بمجرد بدء فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وأنه في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب نهائيا قد يلجأ نابولي إلى استعارته حتى نهاية الموسم الحالي مع بند يتيح انتقال اللاعب نهائيا خلال فترة الانتقالات بعد انتهاء الموسم الحالي.



ويسعى نابولي إلى التعاقد مع اللاعب لشغل الفراغ الذي تركه فوزي غلام في مركز قلب الدفاع نظرا لإصابة غلام في الركبة خلال نوفمبر الماضي والتي ستبعده عن صفوف الفريق لفترة طويلة.