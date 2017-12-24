أياكس يعزز وصافته بالفوز على فيليم

هزم أياكس ضيفه فيليم تيلبورغ 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز فينلو على هيراكليس بنفس النتيجة وفوز غرونينغين على سبارتا روتردام 4 - صفر وفينورد على رودا كيركراده 5 - 1.

وسجل أهداف أياكس جاستن كلويفرت في الدقيقة 64 وكاسبر دولبيرغ في الدقيقة 72 وديفيد ناريس في الدقيقة 81، فيما سجل هدف فيليم تيلبورغ الوحيد فران سول في الدقيقة 53.

ورفع أياكس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن أيندهوفن المتصدر، وتوقف رصيد فيليم تيلبورغ عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، سجل لينارت ثاي ثلاثة اهداف، هاتريك، ليقود فريقه، فينلو لفوز كبير على هيراكليس 3 - 1 .

وجاءت أهداف ثاي في الدقائق 17 و55 و76 ، فيما جاء هدف هيراكليس الوحيد في الدقيقة 27 عن طريق روفن نيماير من ركلة جزاء، ورفع فينلو رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام هيراكليس صاحب المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح غرونينغين ضيفه سبارتا روتردام 4 - صفر.

وسجل أهداف غرونينغين كل من لاس فيلدويجك في الدقيقة 49 وتوم فان ويرت في الدقيقة 74 وفريدريك هولست، لاعب سبارتا روتردام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68 وريتسو دوان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع غرونينغين رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد سبارتا روتردام عند 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، اكتسح فينورد ضيفه رودا كيركراده 5 - 1.

وسجل أهداف فينورد نيكولاي يورغنسن، هدفين، في الدقيقتين الأولى و56 وينس تورنسترا في الدقيقة الرابعة وستيفن برجيوس، هدفين، في الدقيقتين 89 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لرودا كيركراده سيمون غوستافسون في الدقيقة 50.

ورفع فينورد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد رودا كيركراده عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.