بورنموث يعلن إصابة ديفو بكسر في الكاحل

قال نادي بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه جيرمين ديفو سيغيب عن الملاعب مدة تتراوح ما بين ثمانية وعشرة أسابيع بسبب أصابته بكسر في الكاحل الأيمن الأسبوع الماضي.

وتعرض ديفو للإصابة خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه أمام تشيلسي يوم الأربعاء في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأحرز ديفو ثلاثة أهداف في 15 مبارة شارك فيها في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وقال بورنموث عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: أصيب ديفو، 35 عاما، خلال التحام في الدقائق الأولى من المباراة التي أقيمت في ملعب ستامفورد بريدج.. يتوقع أن يغيب عن الملاعب مدة تتراوح ما بين ثمانية وعشرة أسابيع.

وبعد الهزيمة في الدوري 4 - صفر أمام مانشستر سيتي المتصدر يوم السبت، تراجع بورنموث إلى منطقة الهبوط وسيلتقي مع ويست هام يونايتد المتعثر يوم الثلاثاء.