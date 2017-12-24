رومينيغه يشيد بمستويات بايرن تحت إدارة هاينكس

أشاد كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني بالنجاح الذي حققه فريقه مؤخرا وكذلك بعودة المدير الفني يوب هاينكس.

وقال رومينيغه: بالكاد استطعنا الاحتفال بالكريسماس في جو من الاسترخاء هذا العام، يمكننا أن نشعر بحالة من الرضا الكامل في 2017.

وأضاف: في الصيف الماضي فزنا باللقب الخامس على التوالي في البوندسليغا، إنه إنجاز تاريخي ، حتى الجيل الذهبي في سبعينيات القرن الماضي فشل في تحقيق هذه الهيمنة لبايرن، وفريقنا يسير على الطريق الصحيح لتمديد هذه المسيرة".

وأشار: نحن نتصدر جدول الترتيب في منتصف الموسم للمرة السابعة على التوالي، وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقينا، أعتقد أن هذا أمر مميز، نسير أيضا على الطريق الصحيح في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وسجل بايرن بداية بطيئة هذا الموسم لكنه عاد إلى طريق الانتصارات مع عودة هاينكس الذي فاز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في 2013 قبل أن يعلن الاعتزال، لكنه قرر العودة من الاعتزال وقيادة النادي البافاري بعقد يمتد حتى نهاية الموسم خلفا للمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي الذي تعرض للإقالة.

وأوضح رومينيغه : يوب سجل عودة رائعة، لقد فزنا في 15 من أخر 16 مباراة منذ عودته، وانا مقتنع أنه سيواصل مساعدة الفريق على التطور بعد العطلات الشتوية، رغم أن فترة التدريب خلال هذه العطلة قصيرة للغاية.