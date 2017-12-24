كين يعادل شيرر.. ويقود توتنهام للفوز على بيرنلي

أحرز هاري كين ثلاثة أهداف ليقود توتنهام هوتسبير إلى أول انتصار خارج ملعبه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في حوالي ثلاثة أشهر بالفوز 3 - صفر على بيرنلي باستاد تيرف مور.

ورفعت الثلاثية، وهي السابعة لكين في 2017، رصيده إلى 36 هدفا في 2017 معادلا رقم آلان شيرر القياسي عام 1995.

وتقدم توتنهام، الذي فاز لأول مرة خارج ملعبه منذ تغلبه 4 - صفر على هدرسفيلد تاون في نهاية سبتمبر، إلى المركز الخامس متأخرا بنقطة واحدة وراء ليفربول الرابع.

ووضع كين، الذي بدا مفعما بالثقة، توتنهام في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد تعرض ديلي آلي لاعاقة من كيفن لونغ مدافع بيرنلي.

وأغضب آلي بالفعل جماهير الفريق صاحب الأرض بعد مخالفة عنيفة ضد الظهير تشارلي تيلور وحصل على إنذار.

وبينما أطلقت جماهير بيرنلي صيحات استهجان ضد آلي لاعب منتخب إنجلترا طيلة المباراة، حصل توتنهام على العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه لكن موسى سيسوكو وسون هيونغ - مين أضاعا فرصا جيدة.

وانفرد سيسوكو بحارس بيرنلي نيك بوب الذي تصدى للكرة مرتين ليحافظ على آمال فريقه في المباراة في نهاية الشوط الأول.

وكان يجب على سون مضاعفة النتيجة في الدقيقة 56 لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة بعد تمريرة من سيرجي أورييه جعلته في وضع انفراد مع بوب.

وتأثر بيرنلي، الذي يقدم أداء رائعا وما زال في المركز السابع، بإيقاف وإصابة بعض لاعبيه وافتقد فريق المدرب شون دايك مدافعه جيمس تاركوفسكي الموقوف.

وأكد كين الفارق بين الفريقين عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 69 بطريقته المعتادة بعد تمريرة من سيسوكو، وأنهى مهاجم إنجلترا الأهداف بلمسة واثقة أخرى ليكمل الثلاثية بعد عمل رائع من بن ديفيز وآلي.

وألغى الحكم هدفا سجله البديل سام فوكس لاعب بيرنلي بسبب مخالفة ضد هوغو لوريس حارس توتنهام لكن الأمور كانت أصبحت صعبة بالفعل على الفريق صاحب الأرض الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء.