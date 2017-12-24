ويلشر: أود أن ألعب أساسيا مع أرسنال

قال جاك ويلشر لاعب وسط أرسنال إنه يطمح للعب بصورة منتظمة في التشكيلة الأساسية مع فريقه بعد الأداء الجيد الذي ظهر به في تعادل يوم الجمعة 3 - 3 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك لاعب منتخب إنجلترا، الذي لعب أساسيا في جميع مباريات فريقه في الدوري الأوروبي عدا مباراة واحدة، أساسيا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري هذا الموسم أمام ليفربول بعد خمس مشاركات كبديل.

وقال اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عاما لوسائل إعلام بريطانية: يتملكني شعور طيب. لقد قلتها مرارا وتكرارا أنني أرغب في المشاركة في مباريات الدوري الممتاز، وشاركت في كثير من مباريات الدوري الأوروبي وتمكنت من تعزيز لياقتي البدنية.

وأضاف: كنت صبورا. الفريق يعاني الآن من بعض الإصابات وشاركت أنا في عدد من المباريات وأنا سعيد وأرغب في الاستمرار في المشاركة مع الفريق، الجدول مزدحم بالمباريات خلال فترة الأعياد. سنخوض العديد من المواجهات التي ستحتاج لجهود كل لاعب في الفريق ولهذا فأنا سعيد.

وبعد التعادل مع ليفربول أصبح أرسنال الذي يقوده المدرب الفرنسي أرسين فينغر في المركز السادس متأخرا عن توتنهام هوتسبير بفارق الأهداف.