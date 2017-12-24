يوفنتوس يتغلب على روما بصعوبة.. ويواصل ملاحقة نابولي

واصل فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية مطاردته لنابولي على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الفوز على ضيفه روما 1 - صفر يوم السبت في المباراة القمة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب يوفنتوس أرينا يدين يوفنتوس بالفضل في الفوز على روما إلى المغربي مهدي بنعطية الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 18.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر فيما توقف رصيد روما عند 38 نقطة في المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وسيطر يوفنتوس على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وكان بمقدوره تسجيل عدد كبير من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازم ماريو ماندزوكيتش وغونزالو هيغواين.

وفي المقابل لعب روما بشكل دفاعي في أوقات كثيرة من المباراة لصد الطوفان الهجومي ليوفنتوس لكن رغم ذلك لاحت عدة فرص خطيرة للفريق لعل ابرزها انفراد كامل من أليساندرو فلورينزي قبل عشر دقائق من النهاية ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وكان بمقدور صاحب الأرض أن يتقدم بهدف بعد مضي خمس دقائق فقط بعدما انفرد الألماني سامي خضيرة بالمرمى تماما لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.

ولاحت فرصة خطيرة أخرى ليوفنتوس عندما أرسل بليز ماتويدي عرضية متقنة قابلها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسه لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى الحارس أليسون.

وأنقذ أليسون مرمى روما من هدف محقق وتصدى لضربة رأس قوية من المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بعد مرور الربع ساعة الأولى.

وجاءت الدقيقة 18 لتشهد هدف السبق ليوفنتوس بتوقيع المغربي مهدي بنعطية إثر ضربة ركنية من الناحية اليسرى قابلها جورجيو كيليني بتسديدة باتجاه المرمى لكن اليسون أبعدها لتصل إلى بنعطية الذي سدد في العارضة لترتد الكرة له مجددا ليسدد هذه المرة في الشباك.

وفرض يوفنتوس سيطرته بشكل كامل على المباراة بعد هدف بنعطية ونجح في الوصول عدة مرات لمرمى اليسون لكن لاعبوه افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وعلى عكس سير اللعب كاد روما أن يدرك التعادل في الدقيقة 26 عندما مرر دييغو بيروتي كرة رائعة لستيفان شعراوي أمام المرمى مباشرة ليسدد الأخير من لمسة واحدة ولكن الحارس فوسيتش تشيزني أنقذ الموقف ببراعة.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أخر عشر دقائق مع ميل الأفضلية لصالح يوفنتوس لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الأخر لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

وبعد مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر غونزالو هيغواين هدفا محققا ليوفنتوس بعدما انفرد بمرمى روما تماما لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.

وفرض يوفنتوس سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب وشكل تهديدا مستمرا على مرمى أليسون ولكن دون أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني وسط حالة من الاستبسال الدفاعي للاعبي روما.

وأهدر هيغواين فرصة أخرى محققة ليوفنتوس ثم تبعه خوان كوادرادو بإضاعة فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض. وكاد إدين دزيكو أن يرد بهدف التعادل لروما في الدقيقة 71 ولكن تصويبته ضلت طريقها للشباك، وضاعت اخطر فرصة لروما قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بعدما تهيأت الكرة لأليساندرو فلورينزي أمام مرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة، وأهدر روما فرصتين محققتين في الدقائق الاخيرة ليخرج يوفنتوس فائزا بهدف بنعطية.