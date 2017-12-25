صلاح: سنحقق البطولات في هذا الموسم

أعرب المصري محمد صلاح عن أمله في مساعدة ناديه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على وضع حد لانتظار دام خمس سنوات من دون إحراز أي لقب، بعد بداية قوية لموسمه الأول على ملعب أنفيلد.

وسجل صلاح، 25 عاما، الذي انضم الى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، 21 هدفا لفريق "الحمر" في مختلف المسابقات، وهو يتشارك صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع مهاجم توتنهام هاري كين، 15 هدفا لكل منهما.

وقال صلاح الذي ساهم في تأهل منتخب مصر إلى مونديال 2018 في روسيا للمرة الأولى منذ 1990، لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية يوم الإثنين: أريد الفوز بالألقاب هنا، أتيت الى هنا لإحراز الألقاب... للفوز بشيء ما للنادي، لنا وللمشجعين، وأريد الفوز بشيء ما هنا. إننا نعمل بجد كل يوم من أجل الفوز بشيء ما. أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك هذه السنة.

ويعد صلاح أحد المفاتيح الهجومية "الرباعية" لليفربول، إلى جانب البرازيليين فيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

ولم يحرز ليفربول، بطل أوروبا خمس مرات، أي لقب منذ تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 2012، وهو يحتل المركز الرابع حاليا في الترتيب ومرشح لاضافة ثلاث نقاط جديدة يوم الثلاثاء على حساب صاحب المركز الأخير ضيفه سوانسي سيتي، وبلغ ليفربول ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بورتو البرتغالي ذهابا وإيابا من أجل مقعد في ربع النهائي.