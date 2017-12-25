موتكو يستقيل من اتحاد الكرة الروسي بشكل مؤقت

أعلن فيتالي موتكو نائب رئيس الحكومة الروسية ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يوم الإثنين تخليه عن رئاسة الاتحاد لمدة ستة أشهر.

وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية يوم الإثنين استنادا إلى مصادر داخل الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وتأتي الاستقالة المؤقتة لموتكو إثر الضغط الشديد الذي تعرضت له كرة القدم الروسية بسبب قضية المنشطات، بالإضافة إلى توصيات اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد موتكو من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وقد أدى ذلك إلى تزايد الضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موتكو للاستقالة.

وعلى الرغم من ذلك، سوف يظل موتكو كبير منظمي مونديال كأس العالم في بلاده والذي ستجري فعالياته في الفترة بين 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.

وأفادت تقارير صحفية بأن من المنتظر أن يتولى ألكسندر ألاييف، الأمين العام للاتحاد الروسي، مهام رئاسة الاتحاد خلال الفترة الانتقالية.